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NBA／湖人季後賽前兩戰替補僅1人得分 普林斯：要更有侵略性
湖人季後賽首輪前兩戰都不敵金塊，板凳球員的發揮相當低迷，總共只拿到17分，且都是前鋒普林斯（Taurean Prince）拿下。
湖人前兩戰都曾取得雙位數領先，但替補陣容無法銜接火力，普林斯首戰拿到11分，第二戰有6分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）、文森（Gabe Vincent）和海斯（Jaxson Hayes）都一分未得，三人總共只出手3次。
普林斯G3賽前受訪時，談到替補陣容低迷，「有時就是有沒有進入節奏的問題，其他替補球員要跳出來，打得更侵略，幫助球隊贏球。」
先前傳出湖人中鋒伍德（Christian Wood）和前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）G3有望歸隊，但根據湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說法，他們都不會出戰G3，目前仍是每日觀察名單。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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