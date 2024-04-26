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NBA／季後賽首度得分破百！魔術痛宰騎士38分扳回一城

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術狀元班切羅(左)全場狂砍31分。 法新社
魔術狀元班切羅(左)全場狂砍31分。 法新社

魔術季後賽首輪前兩戰都不敵騎士，今天回到主場竟上演大屠殺，一度領先多達43分，終場以121：83贏球，系列賽扳成1：2。

前兩戰雙方得分都沒破百，魔術在首節後段打出13：0攻勢，第二節魔術持續將分差擴大，半場打完以61：45領先。

第三節騎士進攻持續低迷，單節只拿16分，第四節剩7分鐘落後38分，就換上替補球員放棄比賽。魔術今天豪取121分，是這個系列賽兩隊首度得分破百。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）全場得到31分14籃板，薩格斯（Jalen Suggs）砍進24分，華格納（Franz Wagner）有16分8助攻。

騎士團隊命中率不到四成，三分球34投8中，命中率23.5%，艾倫（Jarrett Allen）拿到15分8籃板，米契爾（Donovan Mitchell）13分7助攻，葛蘭德（Darius Garland）只進帳5分。

NBA季後賽 班切羅 騎士 魔術

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