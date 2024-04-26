NBA／季後賽首度得分破百！魔術痛宰騎士38分扳回一城
魔術季後賽首輪前兩戰都不敵騎士，今天回到主場竟上演大屠殺，一度領先多達43分，終場以121：83贏球，系列賽扳成1：2。
前兩戰雙方得分都沒破百，魔術在首節後段打出13：0攻勢，第二節魔術持續將分差擴大，半場打完以61：45領先。
第三節騎士進攻持續低迷，單節只拿16分，第四節剩7分鐘落後38分，就換上替補球員放棄比賽。魔術今天豪取121分，是這個系列賽兩隊首度得分破百。
魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）全場得到31分14籃板，薩格斯（Jalen Suggs）砍進24分，華格納（Franz Wagner）有16分8助攻。
騎士團隊命中率不到四成，三分球34投8中，命中率23.5%，艾倫（Jarrett Allen）拿到15分8籃板，米契爾（Donovan Mitchell）13分7助攻，葛蘭德（Darius Garland）只進帳5分。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言