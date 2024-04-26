NBA／季後賽首度得分破百！魔術痛宰騎士38分扳回一城

衛冕軍金塊隊靠著穆雷（Jamal Murray）的絕殺球，拿下季後賽首輪第2戰，這場比賽可說是近2年來湖人隊最有機會能擊敗金塊的一次，但仍葬送了最多20分的領先，將帶著0：2落後回洛杉磯，這場敗仗令湖

2024-04-25 18:10