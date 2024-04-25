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NBA／帕克、威金斯今抵台 明起展開3天訪台公開行程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
威金斯為機接球迷簽名。圖／國泰金控提供
威金斯為機接球迷簽名。圖／國泰金控提供

NBA退役球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker）與「人類精華片段」威金斯（Dominique Wilkins）在今天下午搭機抵台，展開訪台行程，下午桃園機場也湧入大批球迷進行接機，展現兩人的超人氣魅力。

國泰金控與NBA將於26日至28日舉行「2024國泰NBA國際高中邀請賽」，並在日前宣佈邀請兩位重量級嘉賓訪台，分別為馬刺傳奇球星帕克以及有人類精華片段之稱的傳奇扣將威金斯，而今天兩人也搭機抵台，並將在明天起展開三天訪台公開行程。

帕克與威金斯明天上午將先舉行訪台記者會，並在27日於台藝大舉行傳奇球星粉絲見面會，至於28日則將前往新竹縣體育館參與NBA Cares活動。

這次國泰金控一口氣邀請兩位名人堂巨星蒞臨寶島，將參與台北松山高中、新竹光復高中，以及日本的福岡第一高校、開志國際高校，進行培力訓練及為期兩日的「高中菁英選拔賽」，屆時將由兩位NBA傳奇球星為首的教練團隊，從中挑選20名表現出色的年輕球員，前往新竹縣體育館，參與「未來之星挑戰賽」。

馬刺傳奇球星帕克今抵台。圖／國泰金控提供
馬刺傳奇球星帕克今抵台。圖／國泰金控提供

NBA季後賽

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