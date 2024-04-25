NBA／矢言捍衛洛杉磯主場勝利 湖人羅素喊話：別放棄我們
衛冕軍金塊隊靠著穆雷（Jamal Murray）的絕殺球，拿下季後賽首輪第2戰，這場比賽可說是近2年來湖人隊最有機會能擊敗金塊的一次，但仍葬送了最多20分的領先，將帶著0：2落後回洛杉磯，這場敗仗令湖人球員及球迷都相當心碎，不過羅素（D'Angelo Russell）仍信心喊話，希望球迷們不要絕望。
去年被外界視為西區決賽頭號戰犯的羅素在系列賽首戰表現不理想，三分球9投僅1中，批評聲量如潮水般襲來；但羅素迅速在第2戰反彈，以破6成命中率轟進7記三分球、攻下23分，履行了進步的承諾，是球隊上半場能壓著金塊打的原因。
吞下難堪的逆轉勝，湖人眾將沒有時間難過，如果沒辦法在主場止敗，將陷入0：3絕對劣勢，羅素對湖人的現狀有信心，也認為球隊有獲勝的機會，但關鍵時刻進攻斷線、判罰尺度問題讓球隊差了臨門一腳，「我們很多地方做得很好，讓我們有機會拿下，歸根究柢有些事無法控制，但我喜歡我們戰鬥的過程。」
談到自己從首戰的低迷復甦，羅素坦言其實2場比賽並沒有不同，「我在首戰出手了相同的球，但投丟了，無論如何，繼續出手就對了，隊友們信任我，就是盡可能避免讓他們失望。」
羅素後續也在Discord帳號上寫道：「我們仍然會贏，請別放棄我們。」
後場搭檔里夫斯（Austin Reaves）也持相同想法，他選擇不談論比賽的失利，只需要找出輸球的原因，然後好好克服教訓即可，「我們有下一場比賽要打，他們保護了主場，我們也要這樣做......顯然，如果我們贏了比賽，會更有回主場的動力，但這不會改變我們看待比賽的方式。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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