快訊

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

NBA／矢言捍衛洛杉磯主場勝利 湖人羅素喊話：別放棄我們

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人羅素在首輪系列賽第2戰有所反彈，攻下23分。 美聯社
湖人羅素在首輪系列賽第2戰有所反彈，攻下23分。 美聯社

衛冕軍金塊隊靠著穆雷（Jamal Murray）的絕殺球，拿下季後賽首輪第2戰，這場比賽可說是近2年來湖人隊最有機會能擊敗金塊的一次，但仍葬送了最多20分的領先，將帶著0：2落後回洛杉磯，這場敗仗令湖人球員及球迷都相當心碎，不過羅素（D'Angelo Russell）仍信心喊話，希望球迷們不要絕望。

去年被外界視為西區決賽頭號戰犯的羅素在系列賽首戰表現不理想，三分球9投僅1中，批評聲量如潮水般襲來；但羅素迅速在第2戰反彈，以破6成命中率轟進7記三分球、攻下23分，履行了進步的承諾，是球隊上半場能壓著金塊打的原因。

吞下難堪的逆轉勝，湖人眾將沒有時間難過，如果沒辦法在主場止敗，將陷入0：3絕對劣勢，羅素對湖人的現狀有信心，也認為球隊有獲勝的機會，但關鍵時刻進攻斷線、判罰尺度問題讓球隊差了臨門一腳，「我們很多地方做得很好，讓我們有機會拿下，歸根究柢有些事無法控制，但我喜歡我們戰鬥的過程。」

談到自己從首戰的低迷復甦，羅素坦言其實2場比賽並沒有不同，「我在首戰出手了相同的球，但投丟了，無論如何，繼續出手就對了，隊友們信任我，就是盡可能避免讓他們失望。」

羅素後續也在Discord帳號上寫道：「我們仍然會贏，請別放棄我們。」

後場搭檔里夫斯（Austin Reaves）也持相同想法，他選擇不談論比賽的失利，只需要找出輸球的原因，然後好好克服教訓即可，「我們有下一場比賽要打，他們保護了主場，我們也要這樣做......顯然，如果我們贏了比賽，會更有回主場的動力，但這不會改變我們看待比賽的方式。」

NBA季後賽 湖人 金塊

相關新聞

NBA／亞歷山大33分率雷霆2連勝 霍姆葛倫：他就是MVP

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在季後賽首輪第2戰迎戰紐奧良鵜鶘，陣中亞歷山大再度打出MVP等級身手，拿下33分、5助攻...

NBA／熱火23記外線破隊史扳平綠衫軍 赫洛：巴特勒有傳訊息

熱火今天團隊投進23記外線，打破隊史季後賽紀錄。「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）全場得到24分，送出生涯新高14助攻，帶隊以111：101爆冷擊敗綠衫軍，系列賽扳成1：1平手。赫洛強調系列賽還

NBA／熱火強勢扳平 巴特勒考古諷綠衫軍：別讓我們贏1場

熱火隊延續過往在季後賽的「變身」傳統，即便少了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）仍舊展現十足韌性，今天以111：101擊敗東區龍頭塞爾蒂克隊，扳平系列賽，整輪預計都不能打的巴特勒也沒閒著，比

NBA／20分大逆轉不夠看！金塊主帥：對湖人我們還有招

金塊隊在季後賽首輪第2戰克服最多20分落後，靠著當家後衛穆雷（Jamal Murray）的絕殺成功捍衛主場，完成一場驚天逆轉，主帥馬龍（Michael Malone）的半場應對能力顯然是最大功臣，而他

NBA／矢言捍衛洛杉磯主場勝利 湖人羅素喊話：別放棄我們

衛冕軍金塊隊靠著穆雷（Jamal Murray）的絕殺球，拿下季後賽首輪第2戰，這場比賽可說是近2年來湖人隊最有機會能擊敗金塊的一次，但仍葬送了最多20分的領先，將帶著0：2落後回洛杉磯，這場敗仗令湖

NBA／年度第6人改制後最小差距 國王蒙克錯失獎項好悲情

NBA今天公布年度第六人獎項，灰狼隊替補長人里德（Naz Reid）以些微差距擊敗國王隊蒙克（Malik Monk），是灰狼隊史首次獲得該項榮譽的球員，而無緣首座個人獎的蒙克總票數只輸10分，寫下多項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。