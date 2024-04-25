NBA／20分大逆轉不夠看！金塊主帥：對湖人我們還有招

金塊隊在季後賽首輪第2戰克服最多20分落後，靠著當家後衛穆雷（Jamal Murray）的絕殺成功捍衛主場，完成一場驚天逆轉，主帥馬龍（Michael Malone）的半場應對能力顯然是最大功臣，而他在受訪時也自信表示，球隊做足準備，還有許多變陣方式沒派上用場。

上一戰湖人前半段幾乎是壓著金塊打，帶著15分領先進入下半場後，甚至一度拉開到20分差，看起來很有機會終止對戰9連敗，然而衛冕軍卻狠狠打碎湖人眾將美夢，馬龍下半場採取的變陣讓湖人無法拆招，只能眼睜睜看著勝利從眼前溜走。

下半場金塊改由葛登（Aaron Gordon）對位上半場打得風生水起的戴維斯（Anthony Davis），原先對位的約柯奇（Nikola Jokic）則改對位八村壘，這個防守布陣使得戴維斯的擋拆威力大幅下滑，甚至一度出現在蹲底角投三分的畫面；加上不擅長擋拆的八村壘整場始終找不到手感，讓湖人下半場進攻嚴重斷線，給了金塊追上的機會。

金塊總教練馬龍今天受訪時談到關於季後賽的調整，他說：「我們完整看過了賽前計畫，也覆盤了針對不同球員戰術或調整方式，有些招我們甚至還沒拿出來用。」

馬龍也提到，希望球隊不要重蹈前2場的覆轍，在比賽前段落後達雙位數分差，「歷史會告訴你，大比分領先時我們往往會放鬆，落後到20分時，會變得緊迫、絕望、飢渴，所以我們希望能取得領先，但不至於領先太多。」