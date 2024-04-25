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NBA／意外獲得匿名GOAT選票 皮爾斯：可能是詹姆斯投給我

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯和皮爾斯曾在季後賽交戰數次。 美聯社
詹姆斯和皮爾斯曾在季後賽交戰數次。 美聯社

知名運動網站《The Athletic》日前公布NBA球員的匿名投票，內容包含MVP、最佳防守、最過譽、最被低估、最佳教練......等，其中「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在GOAT投票中以些微差距贏過詹姆斯（LeBron James），不過令人意外的是名單上驚見名人堂前鋒「真理」皮爾斯（Paul Pierce）的名字。

NBA總共有133名球員在GOA這個項目給出了自己的答案，喬丹獲得了4成59的選票，詹姆斯則有4成21的球員力挺，支持者數量可說是在伯仲之間，其餘獲得選票的球員還包括布萊恩（Kobe Bryant）、柯瑞（Stephen Curry）、魔術強森（Magic Johnson）等人，都是歷史前10等級的球員。

然而，塞爾蒂克前當家小前鋒皮爾斯竟然也獲得1票支持，雖然他也是名人堂球星，但距離GOAT的討論，差了可不只一點半點，近期皮爾斯上節目時談及此事，他則回覆道：「有時並不單指球場上的表現，但在球場外也能讓你成為GOAT，有很多事情必須納入討論。」

但隨後皮爾斯話鋒一轉，打趣地說：「有沒有可能是詹姆斯投給我的？我確實曾跟他在場上對抗過，他對此一定有點想法的吧？我們之間有過幾次苦戰，應該就是他了吧。」

詹姆斯和皮爾斯過去在季後賽戰場交手數次，2008年和2010年皮爾斯率領的塞爾蒂克分別在東區第2輪以4：3、4：2淘汰詹姆斯當時效力的騎士隊；隨後詹姆斯轉往熱火隊，於2011年第2輪及2012年東區決賽淘汰塞爾蒂克，完成復仇。

詹姆斯

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