NBA／意外獲得匿名GOAT選票 皮爾斯：可能是詹姆斯投給我

知名運動網站《The Athletic》日前公布NBA球員的匿名投票,內容包含MVP、最佳防守、最過譽、最被低估、最佳教練......等,其中「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)在GOAT投票中以些微差距贏過詹姆斯(LeBron James),不過令人意外的是名單上驚見名人堂前鋒「真理」皮爾斯(Paul Pierce)的名字。

NBA總共有133名球員在GOA這個項目給出了自己的答案,喬丹獲得了4成59的選票,詹姆斯則有4成21的球員力挺,支持者數量可說是在伯仲之間,其餘獲得選票的球員還包括布萊恩(Kobe Bryant)、柯瑞(Stephen Curry)、魔術強森(Magic Johnson)等人,都是歷史前10等級的球員。

然而,塞爾蒂克前當家小前鋒皮爾斯竟然也獲得1票支持,雖然他也是名人堂球星,但距離GOAT的討論,差了可不只一點半點,近期皮爾斯上節目時談及此事,他則回覆道:「有時並不單指球場上的表現,但在球場外也能讓你成為GOAT,有很多事情必須納入討論。」

但隨後皮爾斯話鋒一轉,打趣地說:「有沒有可能是詹姆斯投給我的?我確實曾跟他在場上對抗過,他對此一定有點想法的吧?我們之間有過幾次苦戰,應該就是他了吧。」

詹姆斯和皮爾斯過去在季後賽戰場交手數次,2008年和2010年皮爾斯率領的塞爾蒂克分別在東區第2輪以4:3、4:2淘汰詹姆斯當時效力的騎士隊;隨後詹姆斯轉往熱火隊,於2011年第2輪及2012年東區決賽淘汰塞爾蒂克,完成復仇。

Paul Pierce believes LeBron James might have voted for him as the greatest player of all time in @TheAthletic’s player survey



"What if LBJ voted for me? I did play against him. He must think something. What do you think about that? We had a lot of battles. Come on now, we had…