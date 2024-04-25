NBA／年度第6人改制後最小差距 國王蒙克錯失獎項好悲情

NBA今天公布年度第六人獎項，灰狼隊替補長人里德（Naz Reid）以些微差距擊敗國王隊蒙克（Malik Monk），是灰狼隊史首次獲得該項榮譽的球員，而無緣首座個人獎的蒙克總票數只輸10分，寫下多項悲情記錄。

蒙克本季72場比賽皆從板凳出發，場均貢獻15.4分、2.9籃板、5.1助攻，是國王替補最倚重的火力供輸，他因為右膝內側副韌帶扭傷缺席賽季最後9場比賽，國王在這波名次卡位戰僅拿下4勝5敗，最終以西區第9名作收，並於附加賽第2戰遭淘汰，蒙克的缺陣絕對是關鍵之一。

包含本季在內，蒙克連2年場均得分領先聯盟所有替補球員，在得票數方面，蒙克只少里德2張第一名選票，以總分342：352渺小差距敗下陣來，是NBA自2002-2003年賽季第六人投票改制後最小分差。

除此之外，《StatMamba》透過數據指出蒙克今年的總命中數、三分命中數、助攻數、關鍵得分數、20分場次皆傲視聯盟替補球員，過去35年來，從沒有連2年拿下最多分的替補球員錯失最佳第六人獎項。

今年夏天蒙克將投入自由市場，身為進攻爆發力極強的雙能衛，蒙克勢必引起多隊興趣，根據NBA薪資規定，國王能用早鳥權開給蒙克最多4年7800萬美金合約。