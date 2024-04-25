NBA／亞歷山大33分率雷霆2連勝 霍姆葛倫：他就是MVP

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在季後賽首輪第2戰迎戰紐奧良鵜鶘，陣中亞歷山大再度打出MVP等級身手，拿下33分、5助攻，率隊以124比92在主場拿下2連勝，系列賽以2比0領先。

身為40年來最年輕西區龍頭的雷霆，陣中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也是本季年度MVP熱門人選，在率隊贏得季後賽首輪首戰勝利後，今天繼續對戰少了球星威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘。

鵜鶘的瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）開賽強打禁區，雷霆隨即由霍姆葛倫（Chet Holmgren）在外線發動攻勢，飆進3顆三分球、攻下15分。而雷霆團隊單節外線11投7中，也是首節以35比22領先的關鍵。

次節鵜鶘麥卡倫（CJ McCollum）、瓦倫休納斯聯手拉出一波11比2攻勢，兩隊差距一度僅剩個位數，而亞歷山大在上半場結束前3分鐘、連得7分，幫助球隊重新打出氣勢，雷霆將分數拉開至63比50。

亞歷山大第3節繼續維持火燙的手感，雷霆一度領先多達23分，而鵜鶘的英格倫（Brandon Ingram）率領球隊追分，單節獨攬12分，追成74比92。

雷霆決勝節趁著鵜鶘換下瓦倫休納斯之際，在對手禁區予取予求，擴大領先差距，在勝負提前底定後，兩隊隨後相繼換下主力球員，雷霆最終以32分差勝出。

雷霆在贏得前2戰勝利後，第3戰將於28日在客場作戰，雷霆將力拚聽牌。

雷霆的霍姆葛倫賽後接受轉播單位訪問時，讚賞身旁隊友亞歷山大表現，霍姆葛倫說：「他太謙虛了，不好意思說出來，但他就是MVP，聯盟MVP，而我替他說了，因為他不會這樣說。」

“He’s too humble to say it, but this is the MVP right here. MVP of the league. I will say it for him because he won’t say it.”



- Chet Holmgren. ✊



(h/t @ThunderFilmRoom)



pic.twitter.com/tSmEOSe9C1 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年4月25日

雷霆此役先發5人得分都雙位數，亞歷山大手感火熱，19投13中，拿下33分，連2場全隊得分最高，外加3籃板、5助攻、2抄截。而霍姆葛倫進帳26分，其中20分集中在上半場，在近25年來新秀季後賽上半場得分排名並列第2，僅次於伊戈斯卡斯（ZydrunasIlgauskas）。

鵜鶘以瓦倫休納斯19分、7籃板最佳，而英格倫、瓊斯（Herbert Jones）各得18分。