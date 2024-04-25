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NBA／亞歷山大33分率雷霆2連勝 霍姆葛倫：他就是MVP

中央社／ 台北25日電
Apr 24, 2024; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) gestures after scoring against the New Orleans Pelicans during the second half of game two of the first round for the 2024 NBA playoffs at Paycom Center. Mandatory Credit: Alonzo Adams-USA TODAY Sports 路透通訊社
Apr 24, 2024; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) gestures after scoring against the New Orleans Pelicans during the second half of game two of the first round for the 2024 NBA playoffs at Paycom Center. Mandatory Credit: Alonzo Adams-USA TODAY Sports 路透通訊社

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在季後賽首輪第2戰迎戰紐奧良鵜鶘，陣中亞歷山大再度打出MVP等級身手，拿下33分、5助攻，率隊以124比92在主場拿下2連勝，系列賽以2比0領先。

身為40年來最年輕西區龍頭的雷霆，陣中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也是本季年度MVP熱門人選，在率隊贏得季後賽首輪首戰勝利後，今天繼續對戰少了球星威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘。

鵜鶘的瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）開賽強打禁區，雷霆隨即由霍姆葛倫（Chet Holmgren）在外線發動攻勢，飆進3顆三分球、攻下15分。而雷霆團隊單節外線11投7中，也是首節以35比22領先的關鍵。

次節鵜鶘麥卡倫（CJ McCollum）、瓦倫休納斯聯手拉出一波11比2攻勢，兩隊差距一度僅剩個位數，而亞歷山大在上半場結束前3分鐘、連得7分，幫助球隊重新打出氣勢，雷霆將分數拉開至63比50。

亞歷山大第3節繼續維持火燙的手感，雷霆一度領先多達23分，而鵜鶘的英格倫（Brandon Ingram）率領球隊追分，單節獨攬12分，追成74比92。

雷霆決勝節趁著鵜鶘換下瓦倫休納斯之際，在對手禁區予取予求，擴大領先差距，在勝負提前底定後，兩隊隨後相繼換下主力球員，雷霆最終以32分差勝出。

雷霆在贏得前2戰勝利後，第3戰將於28日在客場作戰，雷霆將力拚聽牌。

雷霆的霍姆葛倫賽後接受轉播單位訪問時，讚賞身旁隊友亞歷山大表現，霍姆葛倫說：「他太謙虛了，不好意思說出來，但他就是MVP，聯盟MVP，而我替他說了，因為他不會這樣說。」

雷霆此役先發5人得分都雙位數，亞歷山大手感火熱，19投13中，拿下33分，連2場全隊得分最高，外加3籃板、5助攻、2抄截。而霍姆葛倫進帳26分，其中20分集中在上半場，在近25年來新秀季後賽上半場得分排名並列第2，僅次於伊戈斯卡斯（ZydrunasIlgauskas）。

鵜鶘以瓦倫休納斯19分、7籃板最佳，而英格倫、瓊斯（Herbert Jones）各得18分。

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