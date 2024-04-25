NBA／熱火23記外線破隊史扳平綠衫軍 赫洛：巴特勒有傳訊息

熱火今天團隊投進23記外線，打破隊史季後賽紀錄。「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）全場得到24分，送出生涯新高14助攻，帶隊以111：101爆冷擊敗綠衫軍，系列賽扳成1：1平手。赫洛強調系列賽還沒結束，並透露「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）有傳訊息給他。

由於巴特勒因傷預計缺席整個系列賽，加上塞爾蒂克陣容豪華，外界不看好身為第8種子的熱火。赫洛上季因傷未參與老八傳奇，他賽後受訪時說，「我們不想提上季的事情了，今年是全新賽季，我們仍有想在這打球且團結一心的球員。季後賽任何人都有機會，我們喜歡競爭。」

赫洛也透露系列賽開始前，巴特勒傳給他的簡訊內容，「他要我帶領球隊，領導這些傢伙，讓所有人都專注比賽。我們G1輸得很慘，今天全隊所有人都做出回應。」

熱火前鋒馬丁（Caleb Martin）G1差點撞傷泰托姆（Jayson Tatum），因此本場比賽遭綠衫軍主場球迷狂噓，結果他用三分球6投5中進帳21分的表現回應。熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）也盛讚，「他是一個競爭者，他是X因子中的X因子。」

The story of tonight's game... MIAMI'S 3-POINT SHOOTING 🔥🎯



▪️ 23 3-pointers (23/43), the most by the @MiamiHEAT in a postseason game!



▪️ 62% of their points came from downtown 🤯 pic.twitter.com/LtQaIAT9mU — NBA (@NBA) 2024年4月25日