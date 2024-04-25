NBA／快艇商業營運女總裁朱克 歡迎台灣球迷造訪新主場

快艇隊商業營運總裁朱克是美國職籃NBA少數女性領導人物，她接受中央社訪問時，歡迎台灣球迷造訪即將啟用的新巨蛋主場。

洛杉磯快艇隊過去25年與湖人隊共用主場，今年秋天要搬到剛落成的全新球場Intuit巨蛋，作為新球季開幕賽。這座快艇新家造價20億美元（約新台幣656億元）擁有1萬8000個座位。

吉蓮．朱克（Gillian Zucker）近日出席洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center）舉行的慈善晚會，進場前接受中央社記者訪問。

主掌球隊商業營運的朱克提到，快艇隊與多家台灣公司合作，許多台灣人到洛杉磯旅行，也喜歡進場看快艇隊比賽。她知道陣中球星哈登（James Harden）特別受到台灣球迷的歡迎。

朱克向台灣球迷喊話，快艇現正為季後賽拚戰，戰果令人期待；同時新球季，球隊就要搬到新家Intuit巨蛋，這是一座全新的運動場館，也是音樂表演的最佳場地，「值得人們從世界各地前來造訪」。

朱克不只主管快艇的營利大計，同時也是新主場Intuit巨蛋的總裁，近日被洛杉磯雜誌列為影響力人物排行榜；她是美國職籃（NBA）30支球隊裡，7名擔任最高主管的女性之一。

被問到，如何在男性主導的運動產業當中占有一席之地？朱克首先表示慶幸，現今的運動產業當中，女性領導者的人數已經遠比以往多。

她強調：「如果你對某件事情有熱情、有動力，那就應該要全力以赴去做，你不一定在周遭尋找跟你外貌相似的人，而是要知道，只要有足夠的決心，任何事情都可能做得到。」

朱克分享她經營球隊的理念，球迷意見很重要。

朱克說，她每天跟一群傑出人士共事，包括快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）、總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）、籃球營運總監法蘭克（LawrenceFrank），從他們身上得到許多啟發與激勵。除此之外，她每天會跟球迷對話，瞭解球迷的心聲，成為她經營球隊的重要靈感來源。