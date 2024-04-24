聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／快艇被他守到17投2中！唐西奇霸氣回應酸民質疑
獨行俠與快艇在季後賽首輪G2上演防守大戰，獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）不只單場砍進32分，據ESPN數據統計，當快艇球員面對他防守時，17投僅2中，打破外界對他防守不好的印象。
事實上，G1快艇面對唐西奇防守時，15投僅5中。今天唐西奇防守表現更出色，快艇球星哈登（James Harden）面對他只有5投1中。唐西奇受訪時表示，「這是季後賽，不太一樣。隊友們想幫我夾擊對手，但我說不用，我為自己的防守感到驕傲。」
唐西奇過去經常被貼上防守不好的標籤，他表示，「我知道酸民們總是會說哪些話，但沒關係，我在場上打得很享受，這非常有趣。」
本場比賽兩隊得分都沒破百，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）形容，這是充滿身體對抗的90年代籃球。基德也稱讚唐西奇的防守，「我們知道對方會用點名戰術，幾年前我們就看過。我認為他在進攻和防守都很出色，不只在進攻，也在防守端領導全隊。」
▪季後賽單日2隊下剋上！ 獨行俠、溜馬扳平系列賽 掌握最新系列賽戰況
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言