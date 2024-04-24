NBA／返鄉打球弟弟卻遭公鹿球迷歧視 哈利伯頓抱不平

溜馬在今天與公鹿的系列賽第二戰以125：108勝出，成為今年季後賽首支成功下剋上並且在客場贏球的隊伍，不過在公鹿主場所在地威斯康辛州出生的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻在賽後受訪時透露，自己的弟弟在首戰進場看球時，卻遭到公鹿球迷以「N」開頭的字眼言語歧視，讓他直言必須要解決這個問題。

生涯首度打進季後賽的哈利伯頓，首個季後賽系列賽就回到家鄉威斯康辛州出戰公鹿，儘管在例行賽時不少公鹿球迷對於這位家鄉球星都是以禮相待，不過哈利伯頓在今天的系列賽第二戰賽後卻透露，弟弟在首戰前來公鹿主場觀賽時，卻遭到主場球迷以言語歧視。

談到事發過程時，哈利伯頓說：「那天我的弟弟在看台上被以『N』開頭的字眼稱呼，作為他的家人，我認為解決這個問題是相當重要的，因為這對於我們家裡的任何人都不合適，我的家人來到這裡看球對我來說意義非凡，而我的弟弟也以正確的方式處理了這件事。」

"My little brother in the stands the other day was called the n-word."



Pacers guard Tyrese Haliburton revealed this after Tuesday's win. He said that it "didn't sit right with anybody in our family."@WISH_TV | #Pacers | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BypDpUO1vw — Andrew Chernoff - WISH-TV (@ADChernoff) 2024年4月24日

至於公鹿球隊發言人則表示，在首場比賽確實發生了有進場觀眾坐錯位置的狀況，當他們協助這名球迷移至正確位置時，他也反應遭到其他人以貶義字詞攻擊，不過遭指控的球迷卻否認了這個狀況，事情也就此落幕，「我們非常重視球迷的觀賽環境，並致力於提供安全可靠的觀賽體驗。」

不過接下來系列賽也將回到溜馬主場舉行，哈利伯頓也坦言相當期待，「我期待會有一大群熱情球迷進場，大家都對於接下來的系列賽感到興奮，希望能感受到這座城市的能量。」

"We expect a great crowd..."



Tyrese Haliburton looks forward to returning to Indy for Game 3 after tying the series 1-1 in Milwaukee 🗣️ pic.twitter.com/ikvTMhTh3w — NBA (@NBA) 2024年4月24日