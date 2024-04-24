NBA／喬治連10年G2沒贏過 稱還要給雷納德時間恢復

快艇隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）在因為右膝蓋從本月初就因傷缺陣後，今天與獨行俠隊第二戰順利復出，不過出賽35分鐘出手17次僅命中7球拿下15分，快艇也以3分差距遭到獨行俠在系列賽扳平戰局，賽後雷納德坦言，這場比賽自己確實打得相當吃力。

在4月1日出戰黃蜂之戰後就因為膝蓋傷勢不曾在出賽過的雷納德，儘管趕在今天與獨行俠的系列賽第二戰復出，希望幫助球隊在主場取得2連勝後前往達拉斯作客，但天不從人願，獨行俠在唐西奇（Luka Doncic）32分、9助攻、6籃板領軍下，以3分差距險勝，將系列賽扳平。

雷納德復出首戰雖然出賽35分鐘但狀態卻不如預期，包括三分球出手5次全都落空，更成為快艇先發球員中正負值最低的球員，他說：「作為一個團隊，我們確實需要做得更好，尤其是要從我開始，今天我打得非常吃力，但我必須找到辦法。」

至於喬治（Paul George）今天則是與哈登（James Harden）皆拿下全隊最高的22分，但根據統計數據，喬治已經連續10年沒有在季後賽中贏得系列賽第二戰的勝利，前一次在系列賽第二戰贏球必須追溯到他還在溜馬時期擊敗巫師。

談到雷納德今天復出球隊卻輸球，喬治說：「雷納德還需要一些時間找回狀態，我們需要時間讓陣中最出色的球員重新融入，他是世界棒最好的球員之一，肯定會找回屬於他的節奏，而我們其他人也必須想辦法配合他。」