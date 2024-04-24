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NBA／執教地位很穩！湖人記者曝漢姆無論是否晉級都將續任

聯合新聞網／ 綜合報導
漢姆調兵遣將的功力及場中調整的能力飽受球迷批評。 法新社
漢姆調兵遣將的功力及場中調整的能力飽受球迷批評。 法新社

湖人隊在季後賽首輪遇到天敵金塊隊可說是一點辦法都沒有，昨天即便一度領先達20分最終仍遭到穆雷（Jamal Murray）決殺輸球，吞下對戰10連敗，外界對於湖人主帥漢姆（Darvin Ham）的帶兵功力也打上大大的問號，不過根據湖人內部消息透露，即便湖人在季後賽早早出局，漢姆仍有望能留任。

從上季西區冠軍戰被橫掃到現在，湖人面對金塊沒有贏過任何一場比賽，例行賽3次交手都吞敗，今年季後賽首輪前2戰依舊無法克服心魔，將帶著0：2劣勢回到洛杉磯，連2年在季後賽寫「考古題」，漢姆目前繳出的成績顯然不及格，昨天末節手握2個暫停卻不喊暫停、放棄挑戰機會，賽後漢姆受到上至媒體下至球迷的滿滿負面批評。

不過根據湖人湖人記者厄文（Anthony F.Irwin）報導，就算湖人提早結束季後賽之旅，漢姆的帥位也沒有想像中不穩，漢姆上個賽季前和湖人簽下4年長約，如果遭到解雇湖人仍需要支付他未來2年的薪資，況且提前解雇漢姆的行為恐怕被視為「認賠殺出」，屆時總管佩林卡（Rob Pelinka）、老闆巴斯（Jeanie Buss）都將承擔罵名。

湖人家底並不如外界所想的濃厚，送漢姆走人意味著要再找新任教練，光是主帥位置恐怕就要耗費上千萬；此外，湖人屬於家族企業，檯面下的政治角力問題恐怕比「籃球原因」更加複雜，連帶影響休賽季操盤。

不過，厄文也提到詹姆斯（LeBron James）的意願可能會是另一個變因，休賽季握有球員選擇權的詹皇休賽季有權利轉往任何一支球隊，他的動向對於湖人未來至關重要，如果詹姆斯向制服組提出「要換帥才續留」的條件，那麼漢姆仍有高機率打包走人。

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NBA季後賽 湖人 詹姆斯

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