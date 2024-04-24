NBA／季後賽第2隊下剋上！ 快艇雷納德復出反遭獨行俠扳平

快艇與獨行俠季後賽首輪G2形成防守大戰，獨行俠靠著末節14：0攻勢，加上唐西奇（Luka Doncic）投進關鍵三分球，終場以96：93擊敗快艇，系列賽扳成1：1平手。

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）傷癒復出，雖快艇前三節命中率只有33.8%，不過靠著失誤較少和籃板球優勢，帶著1分領先進入決勝節。

末節快艇把分差擴大到6分，但獨行俠打出14：0攻勢逆轉戰局。快艇雖緊咬比分，但獨行俠長人克萊柏（Maxi Kleber）和唐西奇接連飆進三分球，取得9分領先。儘管雷納德最後20秒有「2+1」機會，但獨行俠挑戰成功推翻掉，最終驚險收下勝利。

LUKA DONCIC FOR 3 IN THE CLUTCH... IT'S GOOD 🎯



Mavs look to tie the series down the stretch in the 4Q on TNT pic.twitter.com/4QJOZH1GeH — NBA (@NBA) 2024年4月24日

唐西奇全場得到32分9助攻6籃板，厄文（Kyrie Irving）23分6籃板，華盛頓（P.J. Washington）有18分6籃板。

快艇全場團隊命中率僅36.8%，哈登（James Harden）得到22分8助攻，喬治（Paul George）砍進22分，雷納德拿到15分7籃板4抄截。