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NBA／季後賽客場球隊首勝！ 席亞康砍37分率溜馬扳平公鹿
公鹿少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），季後賽首輪G1仍戰勝溜馬。不過G2溜馬靠著席亞康（Pascal Siakam）狂砍37分，帶隊以125：108贏球，成為今年季後賽首支客場贏球的隊伍，系列賽扳成1：1平手。
里拉德（Damian Lillard）延續前戰好狀態，上半場就砍進26分，但溜馬多點開花，且席亞康也攻下21分，幫助溜馬半場打完領先5分。
第三節尾聲溜馬打出10：3攻勢，將分差擴大到9分。決勝節席亞康持續輸出，透納（Myles Turner）等人也加入戰局，溜馬轟出23：4攻勢，比賽時間剩4分40秒公鹿落後22分，就換上替補球員，放棄比賽。
溜馬全隊送出38次助攻，席亞康23投16中，得到37分11籃板6助攻，沒有失誤。透納拿到22分7籃板6助攻3火鍋，奈哈德（Andrew Nembhard）攻下20分，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）有12分12助攻。
公鹿方面，里拉德19投10中，進帳34分。洛培茲（Brook Lopez）砍下17分，米道頓（Khris Middleton）15分6助攻，波提斯（Bobby Portis）拿到12分10籃板。
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