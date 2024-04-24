NBA／又是主場贏！太陽三巨頭熄火還折損艾倫 灰狼奪2連勝

第三節一度領先20分的湖人，最後節節敗退，更被穆雷（Jamal Murray）砍進絕殺球，吞下一場難嚥的敗仗。事實上，在湖人跨季對戰金塊10連敗期間，這種被逆轉的情況並不好見，總共有5次在領先金塊兩位

2024-04-23 18:33