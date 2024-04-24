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NBA／穆雷絕殺湖人 金塊2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
穆雷（右）砍進絕殺跳投。美聯社
穆雷（右）砍進絕殺跳投。美聯社

儘管前3節出手16次失手13球，但金塊穆雷昨天對湖人隊系列賽第2戰，於第4節挺身而出拿下個人全場20分的14分，包括在戴維斯防守下投進絕殺後仰跳投，幫助金塊以101：99奪下2連勝。

湖人在戴維斯、詹姆斯、羅素聯手開砲下，上半場一度取得15分領先；金塊下半場全力反攻，約柯奇進帳大三元，打完第3節追到10分差，穆雷末節更是擺脫冷手感、進帳14分，其中6分在比賽最後1分鐘拿下，包括絕殺湖人的關鍵進球。

對於投進可能是生涯最重要的進球，穆雷完全沒看到命中那一刻，「我失去平衡並摔倒了，不知道戴維斯還是誰擋住我，只聽到每個人都在尖叫，這是我知道球進的原因。」

戴維斯昨攻下全隊最高32分，但無法守住穆雷最後一擊，還被金塊慶祝人潮淹沒，賽後被問到最後一次攻守狀況時，僅說一句「穆雷進球了」，就丟下記者會麥克風離場。

詹姆斯拿下26分12助攻，談到系列賽帶著2連敗回到主場出賽，他說：「捍衛主場就是唯一心態，最重要是第3戰如何打得更好，並擊敗他們。」

昨另兩場季後賽，76人隊一路領先尼克隊，最後47秒甚至領先5分，但尼克布朗森、迪文森佐連續砍進三分球逆轉，以104：101收下2連勝；騎士隊靠團隊5人得分上雙，以96：86輕取魔術隊，同樣取得2：0領先。

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

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