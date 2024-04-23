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NBA／湖人慘遭絕殺質疑哨音標準 一罰球數據反打臉

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯賽後不滿裁判尺度。 美聯社
詹姆斯賽後不滿裁判尺度。 美聯社

第三節一度領先20分的湖人，最後節節敗退，更被穆雷（Jamal Murray）砍進絕殺球，吞下一場難嚥的敗仗。事實上，在湖人跨季對戰金塊10連敗期間，這種被逆轉的情況並不好見，總共有5次在領先金塊兩位數分差的優勢下，最終落敗收場。

這5次分別是上季西區冠軍賽第2戰和第4戰、今年例行賽第3次交手，以及首輪系列賽前兩戰。數據統計顯示，金塊前三節命中率僅38.2%，但第四節20投13中，命中率飆升到65%，足見衛冕冠軍在關鍵時刻的韌性和抗壓性。

只是在穆雷絕殺之後，詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）仍是針對裁判哨音提出質疑，甚至怒噴重播中心沒有起到什麼作用；也有媒體認為，詹姆斯讀秒階段對於穆雷的犯規只能說很輕微，不解總教練漢姆（Darvin Ham）為何不提出挑戰？湖人若挑戰，或許還有機會改判，避免送給對手免費罰球。

另一方面，漢姆也是若有似無地提到，雖然不能當作輸球的藉口，但有些哨音的吹判標準對他們來說很艱難。「一整個賽季我們都已經習慣一種吹判模式，但到了季後賽，就取決於3位裁判對場上動作是如何解讀的，這對我們來說有點棘手。無論哨音會不會響，你都得做好準備。」

儘管湖人上下對於第2戰裁判的吹判尺度頗有微詞，從罰球數來看，金塊今天獲得17次罰球機會，也是高過湖人的13次；但數據顯示，這只是金塊對戰10連勝期間，首度團隊罰球次數贏過湖人。

湖人這兩個賽季可說是成了聯盟罰球專業戶，累積比對手多了983次罰球機會，其中今年賽季就多出507次罰球，遙遙領先其他球隊。

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

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