NBA／湖人慘遭絕殺質疑哨音標準 一罰球數據反打臉
第三節一度領先20分的湖人，最後節節敗退，更被穆雷（Jamal Murray）砍進絕殺球，吞下一場難嚥的敗仗。事實上，在湖人跨季對戰金塊10連敗期間，這種被逆轉的情況並不好見，總共有5次在領先金塊兩位數分差的優勢下，最終落敗收場。
這5次分別是上季西區冠軍賽第2戰和第4戰、今年例行賽第3次交手，以及首輪系列賽前兩戰。數據統計顯示，金塊前三節命中率僅38.2%，但第四節20投13中，命中率飆升到65%，足見衛冕冠軍在關鍵時刻的韌性和抗壓性。
只是在穆雷絕殺之後，詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）仍是針對裁判哨音提出質疑，甚至怒噴重播中心沒有起到什麼作用；也有媒體認為，詹姆斯讀秒階段對於穆雷的犯規只能說很輕微，不解總教練漢姆（Darvin Ham）為何不提出挑戰？湖人若挑戰，或許還有機會改判，避免送給對手免費罰球。
另一方面，漢姆也是若有似無地提到，雖然不能當作輸球的藉口，但有些哨音的吹判標準對他們來說很艱難。「一整個賽季我們都已經習慣一種吹判模式，但到了季後賽，就取決於3位裁判對場上動作是如何解讀的，這對我們來說有點棘手。無論哨音會不會響，你都得做好準備。」
儘管湖人上下對於第2戰裁判的吹判尺度頗有微詞，從罰球數來看，金塊今天獲得17次罰球機會，也是高過湖人的13次；但數據顯示，這只是金塊對戰10連勝期間，首度團隊罰球次數贏過湖人。
湖人這兩個賽季可說是成了聯盟罰球專業戶，累積比對手多了983次罰球機會，其中今年賽季就多出507次罰球，遙遙領先其他球隊。
▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言