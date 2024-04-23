NBA／成穆雷絕殺背景 戴維斯「丟麥離席」：攻守不知在幹嘛

湖人今在季後賽首輪第2戰，搞砸20分領先吞下二連敗，成金塊J.穆雷（Jamal Murray）絕殺背景的戴維斯（Anthony Davis）在賽後受訪時心情似乎不太開心，在被問及他在防守穆雷最後一擊時的情況，他僅表示「穆雷投進了這球」，說完這句話後直接把麥克風摔在桌上走人。

戴維斯在賽後表示：「這場比賽有些時候我們的攻守不知道在做什麼，最後讓我們付出代價，但我們還有兩天可以準備，並在後天的比賽贏下第3戰。」

戴維斯成穆雷絕殺背景。 美聯社

輸掉關鍵戰役後湖人全隊皆受到影響，詹姆斯也在受訪時針對羅素臉被打到原先裁判判定犯規，最後卻被金塊隊挑戰成功改判，他怒批，「羅素上籃時明顯被打到臉，我們他媽的要重播中心幹嗎？」

湖人將在後天重回洛杉磯主場，系列賽目前以0:2落後，根據數據顯示，湖人在7戰4勝制系列賽處於0比2落後時，22次之中只有2次能夠逆轉晉級。

Anthony Davis: "Jamal Murray made a shot." pic.twitter.com/jsiYMmSa8p — NBA TV (@NBATV) 2024年4月23日