NBA／成穆雷絕殺背景 戴維斯「丟麥離席」：攻守不知在幹嘛
湖人今在季後賽首輪第2戰，搞砸20分領先吞下二連敗，成金塊J.穆雷（Jamal Murray）絕殺背景的戴維斯（Anthony Davis）在賽後受訪時心情似乎不太開心，在被問及他在防守穆雷最後一擊時的情況，他僅表示「穆雷投進了這球」，說完這句話後直接把麥克風摔在桌上走人。
戴維斯在賽後表示：「這場比賽有些時候我們的攻守不知道在做什麼，最後讓我們付出代價，但我們還有兩天可以準備，並在後天的比賽贏下第3戰。」
輸掉關鍵戰役後湖人全隊皆受到影響，詹姆斯也在受訪時針對羅素臉被打到原先裁判判定犯規，最後卻被金塊隊挑戰成功改判，他怒批，「羅素上籃時明顯被打到臉，我們他媽的要重播中心幹嗎？」
湖人將在後天重回洛杉磯主場，系列賽目前以0:2落後，根據數據顯示，湖人在7戰4勝制系列賽處於0比2落後時，22次之中只有2次能夠逆轉晉級。
▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言