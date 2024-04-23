NBA／湖人又傳好消息！防守大鎖范德比爾特G3有望回歸
湖人今天又不敵金塊，苦吞對戰10連敗。不過繼長人伍德（Christian Wood）有望季後賽首輪G3歸隊後，今天又傳出前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也有望回歸，讓湖人搭配陣容有更多選擇。
范德比爾特2月1日扭傷右腳，缺席至今。據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，范德比爾特目標G3歸隊，過去兩周一直在加強訓練，並參加過激烈的球隊訓練，他能否上場將取決於未來幾天的狀態。
當被問到范德比爾特的狀況時，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）回應，「這是每日觀察的事，他今天表現得非常出色，我們會看他明天感受如何。」
現年25歲的范德比爾特以頂尖防守能力聞名，本季只出賽29場，平均得到5.2分4.8籃板1.2抄截，但外線投射能力是罩門，經常被放投情況下，三分球命中率也只有29.6%。
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