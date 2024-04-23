NBA／傳馬刺有意控衛保羅！想交易老鷹墨瑞不是楊恩
資深控衛保羅（Chris Paul）下季合約3000萬美元非保障，勇士預計會裁掉他降團隊薪資。如今傳出馬刺有可能透過自由市場網羅他，輔佐天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。
馬刺球員名單缺乏合格的控球後衛，據知名記者史坦（Marc Stein）報導，如果保羅和勇士分道揚鑣，馬刺是值得關注的球隊，馬刺可能開短約追求一些老將，提供溫班亞瑪經驗上的幫助，他們可能成為保羅的追求者。
先前有消息稱，馬刺想交易老鷹明星後衛楊恩（Trae Young），但據《NBC Sports》報導，馬刺認為楊恩不適合溫班亞瑪，如果老鷹願意交易墨瑞（Dejounte Murray），馬刺可能對他更有興趣。
墨瑞生涯前6季都效力馬刺，2021-22賽季入選明星賽後，因馬刺進入重建期，休賽季將他交易到老鷹，換回選秀權等資產。本季他出賽78場，平均22.5分6.4助攻5.3籃板，他與楊恩的搭配始終不見成效。
2023-24 NBA即時比分
▪金塊逆轉湖人對戰9連勝 灰狼痛宰太陽25分！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言