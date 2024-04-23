NBA／傳馬刺有意控衛保羅！想交易老鷹墨瑞不是楊恩

資深控衛保羅（Chris Paul）下季合約3000萬美元非保障，勇士預計會裁掉他降團隊薪資。如今傳出馬刺有可能透過自由市場網羅他，輔佐天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

馬刺球員名單缺乏合格的控球後衛，據知名記者史坦（Marc Stein）報導，如果保羅和勇士分道揚鑣，馬刺是值得關注的球隊，馬刺可能開短約追求一些老將，提供溫班亞瑪經驗上的幫助，他們可能成為保羅的追求者。

先前有消息稱，馬刺想交易老鷹明星後衛楊恩（Trae Young），但據《NBC Sports》報導，馬刺認為楊恩不適合溫班亞瑪，如果老鷹願意交易墨瑞（Dejounte Murray），馬刺可能對他更有興趣。

墨瑞生涯前6季都效力馬刺，2021-22賽季入選明星賽後，因馬刺進入重建期，休賽季將他交易到老鷹，換回選秀權等資產。本季他出賽78場，平均22.5分6.4助攻5.3籃板，他與楊恩的搭配始終不見成效。