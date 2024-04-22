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NBA／2013年來首見！季後賽第一輪首戰8地主全奪勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
首戰一度落後12分的金塊仍舊逆轉了湖人。 法新社
首戰一度落後12分的金塊仍舊逆轉了湖人。 法新社

季後賽首輪第一場比賽已經結束，東西區8個對戰組合中，主場球隊全部獲勝，這是2013年以來首度出現這種情況。

在第一天比賽中，灰狼大勝太陽25分，金塊11分差擊敗湖人，騎士勝魔術14分，尼克則是7分擊退76人；第2天賽事，兵強馬壯的塞爾蒂克痛宰熱火20分，快艇和公鹿雖然各有當家球星因傷缺陣，但分別贏獨行俠、溜馬12分、15分。

至於西區龍頭雷霆則是和鵜鶘糾纏到最後時刻，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上演關鍵的拋投三分打，以2分之差險勝對手。

回到2013年，當時西區前4強馬刺、雷霆、金塊、快艇和東區4強熱火、尼克、溜馬、籃網分別都在首輪第一場擊退來訪的對手；首輪最終，金塊、快艇和籃網都被淘汰。

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