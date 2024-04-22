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NBA／神奇拋投三分打險勝鵜鶘 亞歷山大：試著打出侵略性

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大讀秒階段上演致命拋投進，帶領雷霆主場險勝。 路透通訊社
亞歷山大讀秒階段上演致命拋投進，帶領雷霆主場險勝。 路透通訊社

以平均23.9歲成為聯盟史上最年輕奪下例行賽分區龍頭的雷霆，首輪系列賽第一戰在自家主場就遭遇到老八鵜鶘的頑強抵抗，靠著入圍年度MVP決選的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一記關鍵三分打，加上菜鳥華勒斯（Cason Wallace）成功守下麥凱倫（C.J. McCollum）最後一擊，驚險地以94比92搶下勝利。

談到這一記難度頗高的致命拋投，亞歷山大表示，「我只是試著表現出侵略性，並做出之前比賽中曾做過的動作。」

事實上，在這一球之前，亞歷山大先是命中一記中距離追平比分，幫助球隊突破長達5分鐘沒得分的僵局，雷霆拉開至3分差；麥凱倫隨後跳投還以顏色，霍姆葛倫（Chet Holmgren）的兩罰一中也讓比賽留下一絲懸念，但持球操刀的麥凱倫卻無法追平甚至逆轉戰局。

亞歷山大攻下28分6籃板4助攻，初次打季後賽的霍姆葛倫繳出15分11籃板5阻攻的表現，威廉斯（Jalen Williams）則貢獻19分7籃板4助攻；至於在關鍵時刻成功擋下麥凱倫的華勒斯有5分進帳。

鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）砍下21分4籃板3阻攻，麥凱倫（C.J. McCollum）20分6助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分20籃板，英格倫（Brandon Ingram）狀態不佳，17投5中僅12分6籃板3助攻。

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