NBA／湖人季後賽及時雨？傳替補長人伍德G3有望歸隊

湖人在季後賽首戰以103：114不敵金塊，如今傳來好消息，替補長人伍德（Christian Wood）有望在系列賽第三戰歸隊。

伍德本季以底薪加盟湖人，總共出賽50場，平均得到6.9分5.1籃板，整體投籃命中率46.6%，外線命中率30.7%，他從2月14日膝蓋受傷後，缺席至今。

湖人本周五將回主場進行系列賽第三戰，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，伍德計畫在這場比賽歸隊。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）受訪時談到伍德復出的可能性，「他回歸前還有幾個項目要檢查，如果他回來，體型和高度能幫助球隊。」