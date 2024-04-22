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NBA／獨行俠打不贏沒雷納德的快艇 唐西奇：比賽計畫是他在

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)。 路透
唐西奇(左)。 路透

儘管快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣，獨行俠仍在季後賽首戰不敵快艇，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）受訪時坦言，比賽計畫是以雷納德會出戰制定。

獨行俠雖然在罰球線上取得33：13巨大優勢，但團隊命中率僅38.8%，禁區更是被祖巴茲（Ivica Zubac）輾壓。唐西奇受訪時被問到雷納德缺陣的影響，他說，「我們做好準備，就像他要上場一樣，但這不該影響我們的心態。他們有下個人跳出來的心態，我認為他們打得很好。」

獨行俠第二節只拿8分，上半場打完以30：56落後，創隊史季後賽上半場最低得分紀錄。厄文（Kyrie Irving）受訪時直言，「季後賽得8分感覺要花很久的時間，我們讓對方第一節太舒適，第二節開局感覺延續下來。我們要承認對手命中投籃並做對的事，利用我們失誤和缺乏身體素質取得優勢。」

雷納德缺陣的情況下，快艇仍有許多球員挺身而出，球星喬治（Paul George）表示，「我們希望雷納德準備好後再回來，我們很奢侈，擁有哈登（James Harden）、我、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和鮑威爾（Norman Powell），都有很多季後賽經驗。」

Kawhi Leonard Luka Doncic NBA季後賽 快艇 獨行俠

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