NBA／遭熱火犯規重摔倒地 泰托姆：季後賽沒一場是輕鬆的
例行賽戰績位居聯盟龍頭，主場戰績38勝4敗的塞爾蒂克，今於主場對上沒有巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，靠著泰托姆（Jayson Tatum）23分10籃板10助攻的大三元表現，加上全隊6人得分上雙，以及平隊史季後賽紀錄的22顆三分球，以114比94大破熱火，取得系列賽首勝。
「這是場艱難的比賽，季後賽中沒有一場比賽是輕鬆的。無論比賽時間和比分如何，都無法保證的勝利，我們只需要做出回應。最終我們做到了。」泰托姆說。
全場最多領先34分的塞爾蒂克，末節一度被追至14分差，對此，總教練馬祖拉認維，「比賽中有4到5分鐘的時間我們處理得不好，但我認為另外42到43分鐘我們表現出色，這就是成功的關鍵。」
這場比賽進行到最後1分鐘左右，馬丁（Caleb Martin）在爭搶籃板時對泰托姆犯規，導致他重重摔倒在地。布朗（Jaylen Brown）上前理論，引發雙方短暫的爭執，隨後布朗和馬丁皆被吹罰技術犯規。
關於此次犯規，泰托姆表示，「這是一場身體對抗非常激烈的比賽，對上身體強壯的球隊這種事情就可能會發生，這應該不會是我在這次系列賽中最後一次被這樣撞擊或犯規，所幸我並沒有因這樣的撞擊而受傷，只需要起身上罰球線拿分。」
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