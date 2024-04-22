NBA／盛讚祖巴茲打爆獨行俠禁區 哈登延續季後賽G1不敗紀錄

快艇與獨行俠再度於季後賽狹路相逢，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣，不過哈登（James Harden）回春，加上祖巴茲（Ivica Zubac）打爆獨行俠禁區，終場以109：97擊敗獨行俠，搶下系列賽首勝。

祖巴茲全場攻下20分15籃板；反觀獨行俠先發長人葛佛（Daniel Gafford）3分0籃板，替補萊夫利（Dereck Lively II）3分4籃板。

Paul George finds Ivica Zubac for the and-1 bucket 💪pic.twitter.com/6n4Ya3KgiN — Clippers Nation (@ClipperNationCP) 2024年4月21日

哈登自2018-19年季後賽第二輪與勇士交手後，從沒有在系列賽首戰輸球，他全場拿到28分8助攻，喬治（Paul George）22分6籃板。獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）得到33分13籃板6助攻，厄文（Kyrie Irving）則是31分7籃板。

哈登賽後受訪時談到自己的角色定位，「我在這支球隊的工作是創造好的出手機會，讓隊友打得更輕鬆，當球隊需要我時，我也可以得分。」

祖巴茲統治禁區是快艇能贏球的關鍵，哈登也稱讚，「對一個禁區球員來說，這是一場完美比賽。」祖巴茲受訪時說，「當我在禁區時，我會嘗試懲罰對手，這是我在球隊的第6個賽季，我想讓這支球隊成為最好版本。」他還表示，「我對低位進攻很有自信，感覺能背身單打任何人。」