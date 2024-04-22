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NBA／攻不破金塊 湖人對戰跨季9連敗

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合報導
約柯奇(左)的全面發揮帶動金塊搶下系列賽首勝。 路透社
約柯奇(左)的全面發揮帶動金塊搶下系列賽首勝。 路透社

湖人隊在季後賽遭遇天敵金塊隊，依然一籌莫展，縱使上半場領先12分也不夠花，擋不住約柯奇、穆雷雙人舞無限擋拆輪轉，以及其他副手外圍火力，以103：114吞下對戰跨季9連敗。湖人主帥漢姆說：「他們是極難對付的主場球隊，很難被擊敗，我們不能自亂陣腳。」

在詹姆斯首節12分帶領下，湖人開賽一度領先，但金塊第2節殺出一波16：4的攻勢，第3節又在凱威爾波普4記外線助威下，轟出13：0的進攻高潮，全場砍進15記三分球，幾乎是湖人一倍，進攻籃板更是15：6，贏得毫無僥倖。

約柯奇繳出32分12籃板7助攻，穆雷獲得22分10助攻6籃板，波特拿下19分，葛登也進帳12分11籃板7助攻，金塊先發五虎只發生1次失誤，強勢攻守搭配仍是紫金軍團難以跨越的天險。

「湖人是強隊，季後賽表現會更出色。看看詹姆斯的狀態，感覺他都要拿50分了。」即使對戰處於絕對優勢，金塊主帥馬龍認為，這將是非常激烈的系列賽。

NBA季後賽首日4戰都由主場球隊獲勝，灰狼隊在愛德華強勢發揮下，痛宰太陽隊25分，騎士隊輕取欠缺經驗的魔術隊，尼克隊靠板凳奇兵麥克布萊德和哈特第4節外線爆發，力退安比德率領的76人隊。

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