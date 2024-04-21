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NBA／金塊僅獲6次罰球照贏湖人 寫下季後賽罕見紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇和穆雷首戰加起來只獲得2次罰球機會。 路透社
約柯奇和穆雷首戰加起來只獲得2次罰球機會。 路透社

「日常」比對手罰球次數更多的湖人，被不少其他隊球迷戲稱交手前要先做好「5打8」的準備。而在季後賽首輪面對衛冕冠軍金塊的第一場比賽中，類似情況又再度出現。

作客的湖人整場比賽獲得19次罰球機會，遠遠勝過金塊的6次，其中下半場金塊更是一次罰球線都沒有上過，寫下聯盟罕見紀錄。

根據統計，季後賽史上先前只有3支球隊能在最多6次罰球情況下贏得比賽，這3隊分別是1992-93年的籃網、2000-01年的公鹿和2022-23年的熱火。

籃網當時首輪對騎士第4戰只獲得3次罰球，球隊以96比79大勝，但系列賽5戰遭淘汰；公鹿是在東區冠軍賽對76人第2戰獲得6次罰球，還比艾佛森一人少，公鹿是以14分之差取勝。至於去年東區冠軍賽第7戰的熱火，也是獲得6次罰球，之後他們淘汰塞爾蒂克，殺進總冠軍賽。

從去年賽季開始，湖人都是全聯盟罰球次數領先對手最多的球隊，本季多出507次，比第2名的塞爾蒂克還高一倍有餘，兩個賽季下來一共多對手983次罰球機會。

即便湖人佔據這方面的優勢，但金塊似乎已經習慣這樣的罰球次數差距，在對湖人跨季9連勝期間，金塊獲得130次罰球，湖人則是多達204次。

NBA附加賽

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