NBA／季後賽獎金增加25％ 塞爾蒂克若奪冠球員多賺80.4萬美元

本季進到NBA季後賽隊伍的球員將平均得到3370萬美元的獎金，每支球隊也會根據在季後賽走多遠，獲得相應的獎金份額。球隊的獎金分配從45.27萬美元到可能的1210萬美元總冠軍獎金。

隨著球隊在每一輪的晉級，獎金會逐漸增加。NBA還讓例行賽排名第一的球隊有額外獎勵。塞爾蒂克64勝18敗是聯盟龍頭，如果他們贏得冠軍，球員將獲得80.4萬美元的獎金。

NBA季後賽獎金相較去年增加25％，這項成長是2023-24賽季新的集體協議生效的結果。協議中寫道：「每個薪資年度的球員季後賽獎金金額等於以下兩者中的較大值：3101萬4350美元乘以一個分數，分子是該薪資年度的前一個工資帽年度的BRI，分母是2021-22工資帽年度的BRI；前一個薪資年度的球員季後賽獎金金額。」

除了NBA冠軍外，每個輪次的季後賽獎金增加了12％至17％，總冠軍的獎金增加了79％，從478萬美元增至855萬美元。NBA球員在季後賽中獲得的收入遠高於NFL、NHL和MLB。MLB季後賽獎金來自季後賽門票收入，去年為1.078億美元。遊騎兵獲得他們隊史上的第一個世界大賽冠軍，球員們平分了3880萬美元，每位球員可以獲得506,000美元。

NBA球員本季平均薪資超過1000萬美元，其中以柯瑞（Stephen Curry）的5190萬美元最多。本季至少有42名NBA球員在薪資方面賺取了至少3000萬美元，對於這些球員來說，季後賽的收入可以說是小錢。