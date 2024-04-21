NBA／灌籃中再次弄傷左膝 76人教頭：不會考慮讓安比德關機
76人今與尼克的比賽中以7分之差輸球，陣中球星安比德（Joel Embiid）還在一次灌籃中摔倒在地，左膝再次受傷迫使他在中場休息前短暫離場，一跛一跛地走向休息室。總教練諾斯（Nick Nurse）表示，球隊不會考慮讓安比德在季後賽提早關機。
被問及是否有考慮讓再次受傷的安比德在下半場休息時，他表示，「我並沒有這麼想，安比德想要上場比賽，並試圖解決他左膝的任何問題。」他也透露，球隊不會考慮讓安比德提前關機。
安比德最終還是在下半場回歸，他的膝蓋沒有再出現任何問題，並帶領球隊打出攻勢差點逆轉比賽。這場比賽，安比德上場近37分鐘，獲得29分8籃板6助攻。事實上，安比德的健康直接左右球隊在季後賽中能走多遠，本季在他受傷缺賽後，76人戰績從東區第3掉到第8，靠著他季末的回歸率隊打出8連勝，並於附加賽擊敗熱火方能搶下東區第7種子。
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