NBA／76人放投遭重創 尼克哈特：最近都在苦練三分

幫助尼克在例行賽搶下東區第2的兩大先發主力布朗森（Jalen Brunson）和迪文森佐（Donte DiVincenzo），在季後賽對76人的首戰手感都不盡理想，合計36投僅11中，三分球11投3中，一共只拿到30分。

但麥克布萊德（Miles McBride）從板凳殺出拿下21分，成了尼克能夠扭轉劣勢的關鍵；當然更不能忘了哈特（Josh Hart）在第四節強勢演出，單節獨拿13分的他在終場前1分鐘轟進一記高難度三分球，直接把對手打入地獄深淵。

Mike Breen on the call for ESPN as Josh Hart and the Knicks sink the Sixers at MSG in Game 1. 🏀🔥🎙️ pic.twitter.com/64taGx3nxB — Awful Announcing (@awfulannouncing) 2024年4月21日

76人老將羅瑞（Kyle Lowry）賽後表示：「哈特第四節三分球太準了，他一直在磨練自己的技術。我們賽前的戰術佈置是放他投，但他把球都投進了。」

哈特生涯三分球命中率為34.4%，今年賽季更只有31.0%，是生涯最差表現。對於76人的放投策略，哈特也回應道，「我感覺特別棒。之前對手就會放我投，賭我投不進。我知道我必須要專注於投籃，所以我最近都在苦練。」

Josh Hart & OG Anunoby with CLUTCH threes for the Knicks! 🔥 pic.twitter.com/cW6eaX9RKE — NBA TV (@NBATV) 2024年4月21日

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）貢獻13分7籃板，阿努諾比（OG Anunoby），11分4籃板。數據顯示，當布朗森和阿努諾比同時出場時，尼克戰績來到20勝2敗。