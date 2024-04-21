快訊

蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了

防老年失智從40歲就開始 專家建議做到3件事有助維持大腦健康

許美靜復出開唱被喊太混「要退票」大陸官方介入調查中

NBA／76人放投遭重創 尼克哈特：最近都在苦練三分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈特外線爆發殺得76人措手不及。 路透社
哈特外線爆發殺得76人措手不及。 路透社

幫助尼克在例行賽搶下東區第2的兩大先發主力布朗森（Jalen Brunson）和迪文森佐（Donte DiVincenzo），在季後賽對76人的首戰手感都不盡理想，合計36投僅11中，三分球11投3中，一共只拿到30分。

但麥克布萊德（Miles McBride）從板凳殺出拿下21分，成了尼克能夠扭轉劣勢的關鍵；當然更不能忘了哈特（Josh Hart）在第四節強勢演出，單節獨拿13分的他在終場前1分鐘轟進一記高難度三分球，直接把對手打入地獄深淵。

76人老將羅瑞（Kyle Lowry）賽後表示：「哈特第四節三分球太準了，他一直在磨練自己的技術。我們賽前的戰術佈置是放他投，但他把球都投進了。」

哈特生涯三分球命中率為34.4%，今年賽季更只有31.0%，是生涯最差表現。對於76人的放投策略，哈特也回應道，「我感覺特別棒。之前對手就會放我投，賭我投不進。我知道我必須要專注於投籃，所以我最近都在苦練。」

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）貢獻13分7籃板，阿努諾比（OG Anunoby），11分4籃板。數據顯示，當布朗森和阿努諾比同時出場時，尼克戰績來到20勝2敗。

NBA附加賽

相關新聞

NBA／金塊先發五虎攻守強勢 逆轉湖人對戰豪取9連勝

面對金塊五虎的攻守同步和約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）的無限擋拆，湖人依然一籌莫展；即便上半場一度領先兩位數分差，但在金塊找回準星之後，湖人節節敗退，最終更是陷入

NBA／季後賽賽程與戰績 開打首日主場均過關老七湖人沒偷到勝利

NBA季後賽開打，詳細賽程與戰績

NBA／新狼王愛德華領軍 灰狼全面碾壓痛宰太陽25分

季後賽首輪灰狼主場迎戰太陽，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在第三節攻下全場33分中的18分，外帶9籃板6助攻，加上戈貝爾（Rudy Gobert）14分16籃板的雙十表現，唐斯（Ka

NBA／76人放投遭重創 尼克哈特：最近都在苦練三分

幫助尼克在例行賽搶下東區第2的兩大先發主力布朗森（Jalen Brunson）和迪文森佐（Donte DiVincenzo），在季後賽對76人的首戰手感都不盡理想，合計36投僅11中，三分球11投3中

NBA／對戰9連勝仍如履薄冰 金塊主帥：季後賽湖人很強大

金塊與湖人系列賽首戰，最終金塊以114比103逆轉擊敗湖人取得對戰9連勝；儘管金塊如願捍衛主場，但總教練馬龍（Michael Malone）仍表示湖人是很強大的球隊。 首節被湖人打出33比25的

NBA／騎士要當「新造的人」 米契爾：上季季後賽已經翻頁

騎士主場迎戰騎士，兩隊實力相近，騎士靠著當家球星米契爾（Donovan Mitchell）全場砍下30分，搭配艾倫（Jarrett Allen）16分18籃板的雙十表現，最終以97:83在這場低比分的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。