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NBA／騎士要當「新造的人」 米契爾：上季季後賽已經翻頁

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾狂砍30分幫助騎士拿下季後賽首勝。 法新社
米契爾狂砍30分幫助騎士拿下季後賽首勝。 法新社

騎士主場迎戰騎士，兩隊實力相近，騎士靠著當家球星米契爾（Donovan Mitchell）全場砍下30分，搭配艾倫（Jarrett Allen）16分18籃板的雙十表現，最終以97:83在這場低比分的比賽中拿下季後賽首勝。

去年季後賽騎士同樣以第4種子在首輪面對尼克，但系列賽僅拿下一勝就遭到淘汰。今年球隊捲土重來，此戰狂砍30分的米契爾表示，「去年季後賽已經過去了，我們已經忘記了。今晚球隊打出我們期待的表現。」

米契爾因左膝骨挫傷缺席兩個多月，但他今天表現重回受傷前身手，上半場他完成一次飛身灌籃，強勢宣告回歸，他也表示騎士在今年季後賽的表現將會更好。他說道，「這就是我，這是我整個賽季想傳達的訊息。也是我來到這裡的原因。只要我們完成任務，我可以持續得分。」

騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也說道，「他已經做好了準備，這是第一場比賽，是比例行賽更重要的比賽。他有能力、也了解首戰的重要性。」

根據統計，當騎士贏得系列賽首戰勝利時，隊史前18次有17次可以順利晉級下一輪，晉級機率高達94.4%，居NBA季後賽歷史第一。儘管數據樣本幾乎都是拜詹皇時期，但對重生的騎士來說，某種程度也是一種激勵。

魔術新星班切羅（Paolo Banchero）在今天季後賽首秀中攻下了24分，但發生多達9次失誤。年輕魔術在經驗欠缺情況下，全場一路被壓制，團隊命中率只有32.6%。

「我們得分不夠，命中率不佳，但我認為我們有很多好的出手機會。我們罰丟太多罰球，三分球命中率也不高，有很多事情我們可以做得更好。」班切羅賽後檢討。

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