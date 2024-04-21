快訊

國民黨甲動變「假動」 表決能贏竟輸鐵桿支持者炸鍋

訂位要注意！「3大自助吃到飽品牌」一用餐時段少30分鐘 饕客嘆：溫水煮青蛙

今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／金塊先發五虎攻守強勢 逆轉湖人對戰豪取9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)的全面發揮帶動金塊搶下系列賽首勝。 路透社
約柯奇(左)的全面發揮帶動金塊搶下系列賽首勝。 路透社

面對金塊五虎的攻守同步和約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）的無限擋拆，湖人依然一籌莫展；即便上半場一度領先兩位數分差，但在金塊找回準星之後，湖人節節敗退，最終更是陷入追分被動局面，讓衛冕軍金塊上演逆轉秀，以114比103力壓對手，收下系列賽首勝。

從去年例行賽到西區冠軍賽，在今年的例行賽和季後賽首戰，金塊面對湖人已經取得9連勝絕對優勢，丹佛高原的險峻，讓湖人還是只能仰之彌高。

約柯奇全場23投15中攻下32分12籃板7助攻2抄截，穆雷拿下22分10助攻6籃板；波特（Michael Porter Jr.）在兩個弟弟惹麻煩的陰影下，仍舊拿下19分8籃板。葛登（Aaron Gordon）12分11籃板7助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）12分3抄截。

湖人首節在詹姆斯（LeBron James）獨拿12分帶領下，直接給了金塊下馬威，開賽後就搶得先機，第二節一度領先12分；但隨後金塊發動16比4的攻勢，瞬間將比分追平，詹姆斯上半場結束前轟進大號三分，帶著3分領先進入下半場。

陷入落後的金塊其調整逐漸收到效果，約柯奇和穆雷的雙人舞依然無解，原本外線熄火的射手群也開始發威，第三節金塊繳出逼近6成命中率，凱威爾波普更轟進4記三分球，加上迫使湖人命中率不足4成，金塊趁勢殺出13比0的猛烈進攻，領先差距一口氣來到14分。

湖人在第四節雖然試圖追趕，但防守端難以破解金塊的連線，本身外線命中率還是悲劇，金塊從內而外全方位壓制對手，單靠詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）拚命搶分，仍無法和金塊五虎同步攻守相抗衡，只能黯然吞敗。

戴維斯奮力拿下32分14籃板5助攻4阻攻，詹姆斯27分8助攻6籃板；下半季表現出色的羅素（D'Angelo Russell）彷彿回到去年季後賽的結界，三分球9投1中只得13分，里夫斯（Austin Reaves）也是13分。

湖人團隊三分球29投8中，命中數幾乎是金塊的一半；而籃板也是以40比49落後，其中進攻籃板更是6比15，更讓金塊二波進攻得分比湖人多出10分，同樣在快攻得分和禁區得分也是處於領先態勢，贏得毫無僥倖。

NBA附加賽

相關新聞

NBA／金塊先發五虎攻守強勢 逆轉湖人對戰豪取9連勝

面對金塊五虎的攻守同步和約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）的無限擋拆，湖人依然一籌莫展；即便上半場一度領先兩位數分差，但在金塊找回準星之後，湖人節節敗退，最終更是陷入

NBA／新狼王愛德華領軍 灰狼全面碾壓痛宰太陽25分

季後賽首輪灰狼主場迎戰太陽，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在第三節攻下全場33分中的18分，外帶9籃板6助攻，加上戈貝爾（Rudy Gobert）14分16籃板的雙十表現，唐斯（Ka

NBA／豪言「金塊仍是湖人的爸爸」 皮爾斯：首戰至少贏15分

NBA季後賽將於台灣時間凌晨正式點燃戰火，首輪8個對戰組合中，最受矚目的莫過於詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，將以第7種子身份挑戰衛冕冠軍金塊。 由於金塊包含季後賽和例行賽在內，對

NBA／熱火整季殘陣要當最硬老八 阿德巴約：首輪肯定不好看

「這幾乎是我們整個賽季的寫照，」赫洛（Tyler Herro）談到巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢情況時如此說道，「我們陣容時常更替，傷兵來來去去，對我們來說就像是日常。」 赫洛自己本身

NBA／渡邊雄太決定放棄4億日幣 只因「好想打籃球」

克服語言不通和繁重學業的難題，更在天才輩出的新大陸籃球土壤一路從底層奮鬥到站上NBA殿堂，渡邊雄太長達11年的旅美生涯可說是走得相當崎嶇艱辛。今天他透過IG直播表明，不會執行合約，將結束他在灰熊的生涯

NBA／尼克板凳天降奇兵 聯手哈特主場首戰擊退76人

美國職籃NBA東區季後賽首輪，第2種子紐約尼克在主場力克來犯的費城76人，比數111比104，其中尼克板凳麥布萊德拿下2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。