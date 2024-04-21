NBA／金塊先發五虎攻守強勢 逆轉湖人對戰豪取9連勝

面對金塊五虎的攻守同步和約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）的無限擋拆，湖人依然一籌莫展；即便上半場一度領先兩位數分差，但在金塊找回準星之後，湖人節節敗退，最終更是陷入追分被動局面，讓衛冕軍金塊上演逆轉秀，以114比103力壓對手，收下系列賽首勝。

從去年例行賽到西區冠軍賽，在今年的例行賽和季後賽首戰，金塊面對湖人已經取得9連勝絕對優勢，丹佛高原的險峻，讓湖人還是只能仰之彌高。

約柯奇全場23投15中攻下32分12籃板7助攻2抄截，穆雷拿下22分10助攻6籃板；波特（Michael Porter Jr.）在兩個弟弟惹麻煩的陰影下，仍舊拿下19分8籃板。葛登（Aaron Gordon）12分11籃板7助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）12分3抄截。

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湖人首節在詹姆斯（LeBron James）獨拿12分帶領下，直接給了金塊下馬威，開賽後就搶得先機，第二節一度領先12分；但隨後金塊發動16比4的攻勢，瞬間將比分追平，詹姆斯上半場結束前轟進大號三分，帶著3分領先進入下半場。

陷入落後的金塊其調整逐漸收到效果，約柯奇和穆雷的雙人舞依然無解，原本外線熄火的射手群也開始發威，第三節金塊繳出逼近6成命中率，凱威爾波普更轟進4記三分球，加上迫使湖人命中率不足4成，金塊趁勢殺出13比0的猛烈進攻，領先差距一口氣來到14分。

湖人在第四節雖然試圖追趕，但防守端難以破解金塊的連線，本身外線命中率還是悲劇，金塊從內而外全方位壓制對手，單靠詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）拚命搶分，仍無法和金塊五虎同步攻守相抗衡，只能黯然吞敗。

戴維斯奮力拿下32分14籃板5助攻4阻攻，詹姆斯27分8助攻6籃板；下半季表現出色的羅素（D'Angelo Russell）彷彿回到去年季後賽的結界，三分球9投1中只得13分，里夫斯（Austin Reaves）也是13分。

湖人團隊三分球29投8中，命中數幾乎是金塊的一半；而籃板也是以40比49落後，其中進攻籃板更是6比15，更讓金塊二波進攻得分比湖人多出10分，同樣在快攻得分和禁區得分也是處於領先態勢，贏得毫無僥倖。