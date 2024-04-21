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NBA／年薪不到500萬美元 尼克板凳悍將連寫紀錄成紐約英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
板凳奇兵麥克布萊德全場攻下21分，助尼克拿下季後賽首勝。 法新社
板凳奇兵麥克布萊德全場攻下21分，助尼克拿下季後賽首勝。 法新社

尼克與76人的對決，擁有上個賽季MVP安比德（Joel Embiid）歸隊的76人，被外界認為是最有機會以下剋上的球隊，但尼克不願讓「老七傳奇」慘案發生。

布朗森（Jalen Brunson）砍下22分7籃板7助攻，哈特（Josh Hart）貢獻22分13籃板，板凳上也跳出奇兵麥克布萊德（Miles McBride）第二節拿下全場21分中的13分，比76人整隊還高，最終尼克以111比104成功捍衛主場。

當被問及此戰獲勝的關鍵，布朗森和哈特皆認為是麥克布萊德。哈特說道，「正是因為他，我們贏得了比賽。當你的頂尖球員手感不佳時，你需要其他球員挺身而出，替他扛起責任，這就是他所做的。」

麥克布萊德本季才剛和尼克達成3年1300萬美元的續約協議，如今來看，這價碼顯得是非常物超所值。根據統計，麥克布萊德成為尼克隊史首位以替補身份在季後賽至少拿到20分外加5顆三分球的球員。而這場比賽的他的正負值高達+37，創隊史季後賽新高。

「我想他們的比賽策略肯定是想辦法讓布朗森發生失誤，如果那是他們選擇的方式，你必須讓他們付出代價。」麥克布萊德表示；他也說道麥迪遜廣場是獨一無二的地方，「這是一個特别的地方，今晚球迷們的熱情加油，我對此感激不盡。」

安比德雖奮力拿下29分8籃板6助攻，但22投8中的表現低於水平，過程中還出現膝蓋受傷驚魂，讓球隊捏一把冷汗。而對76人更傷的一點是，他們讓尼克足足搶下23個進攻籃板，是球隊自1994年季後賽以來的新高，失去制空權保護，也間接導致76人二波進攻和快攻得分都遠不如尼克。

76人主帥諾斯（Nick Nurse）賽後表示：「我們得回去看看比賽影片，做好戰術佈置，看看要如何解決這個問題。雖然嘴上常說『只要擋住你的人就好』，但看似簡單，要解決問題，還得做到更多的事情才行。」

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