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NBA／第三節爆發向偶像KD怒吼 愛德華：人生中最棒感覺之一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(左)在偶像面前大發神威。 美聯社
愛德華(左)在偶像面前大發神威。 美聯社

多次公開表示自己一直是杜蘭特（Kevin Durant）粉絲的灰狼新星愛德華（Anthony Edwards），對他有著無比崇敬，但回到真實場上的較勁，愛德華更希望在偶像面前完全展現自己的實力，用最強大的數據表現向他致敬。

灰狼與太陽的首場比賽，愛德華全場24投14中狂砍33分9籃板6助攻，其中第三節獨拿18分，創造個人季後賽單節得分紀錄，帶領灰狼把對手直接打入深淵。甚至在第三節愛德華一次面對杜蘭特命中三分後，還搥胸怒吼向偶像噴了幾句垃圾話，後者也以笑容回應。

「大家都知道，杜蘭特就是我這輩子最喜歡的球員，他是我的偶像。所以這可能是我人生中最棒的感覺之一。」愛德華賽後說道。

愛德華還稱讚杜蘭特真的太強了。「我們當時領先15分，還是18分之類的，然後KD連續砍進了4、5球，表現得好像什麼都沒發生一樣。那一刻我成了他的粉絲，我當時想，『我的天，他太強了！』他是有史以來最佳球員，他就是GOAT。」

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