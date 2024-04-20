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NBA／球星缺陣 東、西區老八之爭添變數

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
本季好不容易打出正向出勤率的威廉森，還是在重要戰役被迫缺席。 美聯社
本季好不容易打出正向出勤率的威廉森，還是在重要戰役被迫缺席。 美聯社

NBA附加賽東、西區老八之爭在今天登場，西區將由鵜鶘隊與國王隊對戰，不過鵜鶘一哥威廉森因為左腿拉傷確定無法出賽，讓他們恐成為史上第二支單季拿下49勝卻無緣季後賽的球隊，至於熱火隊則將在缺少一哥巴特勒與後場大將洛齊爾的情況下出戰公牛隊。

鵜鶘日前在與湖人隊的附加賽中與對手一路纏鬥，不過比賽最後3分鐘，拿下40分的威廉森卻因傷退場，且將無法趕上今天與國王的系列賽，而少了全隊平均得分最高的球員，對於鵜鶘來說無疑是重傷害。

假使本季拿下49勝的鵜鶘，最終度不敵國王，也將成為史上第2支49勝卻無緣季後賽的球隊，甚至是附加賽施行以來，史上最多勝卻無緣季後賽的隊伍。對於這場關鍵戰威廉森卻缺陣，鵜鶘總教練格林說：「他相當沮喪且失望，但別無他法，我們會團結一致，並盡可能地在身邊支持他。」

至於去年在附加賽首戰不敵老鷹隊後，最終卻成為史上第二支「老八」闖進冠軍賽的熱火，今年將力拚再演「老八傳奇」。不過昨天卻傳出球隊一哥巴特勒以及後場大將洛齊爾，將分別因為右膝蓋內側韌帶傷勢以及頸部拉傷問題缺陣，其中巴特勒在過去3年兩度殺進總冠軍賽，一次打進東區決賽，加上身為熱火最重要的精神領袖，讓熱火要再寫去年奇蹟的難度變得更高。

但同樣的公牛也遭遇傷病問題，包括卡盧索腳踝扭傷缺陣，多森姆四頭肌拉傷，佐蒙德則是腳踝受傷，今天比賽都將列入觀察名單。對此，卡盧索說：「我的心態就是上場，然後打到我的身體無法支撐為止。」

NBA附加賽 國王 威廉森 鵜鶘

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