NBA／湖人欲「下剋上」扳倒金塊 詹姆斯點出贏球關鍵

上季西區冠軍慘遭金塊橫掃的湖人，在冠軍遊行主持人一番「湖人的爸爸」言論，隨著今年例行賽湖人又被金塊3戰打掉的一面倒戰況，又一次成了球迷討論的焦點，也讓這個對戰組合充滿了宛如總冠軍賽提前上演的特殊氛圍。

不過對於外界炒作「金湖之戰」之際，詹姆斯（LeBron James）接受採訪時直言：「外界顯然太過度強調這是一場復仇之戰。」身經百戰的詹姆斯表明，面對這種季後賽肅殺氣氛，他已經都是用平常心去看待。

「我已經打過太多季後賽了，我得保持冷靜。我知道第一場比賽我不會太過興奮，也不會因對手是誰而感到興奮。特別是面對像金塊這樣的球隊，你必須保持平常心。」

詹姆斯認為湖人要在各個面向都要壓過金塊，保持高度專注力，並減少失誤，才能完成「下剋上」艱難任務。

「他們可是衛冕冠軍。我們需要在各方面都做得更好。他們打過很多重要比賽，知道在比賽的最後階段該做什麼，所以我們必須在整個48分鐘的比賽中都保持全神貫注。這將是一個挑戰，但這也是季後賽的意義所在。」