聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／76人險勝搶進季後賽 熱火、公牛連兩年爭老8
NBA東區附加賽在昨天點燃戰火，76人隊在與熱火隊之戰雖然一度落後達到14分，但靠著35歲的貝頓下半場在攻守端的亮眼表現，以及安比德最後階段的挺身而出，以105：104險勝熱火搶下東區第7種子，至於輸球的熱火則將與昨天擊敗老鷹隊的公牛隊，爭奪東區最後一張季後賽門票。
連兩年從附加賽打起的熱火，去年在附加賽首戰輸老鷹後，接下來卻一路過關斬將挺進到總冠軍賽，而今年在附加賽首戰再度踢到鐵板，面對76人上半場雖取得14分領先，不過下半場76人貝頓從板凳殺出，拿下個人20分中的17分，包括投進5顆三分球，帶領76人展開反撲。
至於前三節受制於熱火防守的MVP安比德，也在第四節後段挺身而出，接連命中三分球、完成「三分打」，又送出關鍵助攻給烏布瑞，加上貝頓在倒數26.2秒成功封阻熱火赫洛的三分球出手，最終76人就以1分差距險勝，搶下東區第7種子，並將在首輪碰上尼克隊。
熱火不僅輸球，將連兩年與公牛爭奪東區老8，且一哥巴特勒還右膝蓋內側副韌帶受傷，今天核磁共振檢查，確定是否出戰與公牛附加賽，「希望明天起來我仍可以移動。」
公牛昨在與老鷹之戰，靠懷特猛轟42分，以131：116賞給老鷹隊史在附加賽的首敗。
2023-24 NBA即時比分
▪安比德展MVP價值 率76人晉級季後賽再送熱火搶老八！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言