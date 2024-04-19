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NBA／76人險勝搶進季後賽 熱火、公牛連兩年爭老8

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
76人隊老將貝頓扮演板凳暴徒，單場投進6顆三分球拿下20分，每記外線都射穿熱火心臟。 美聯社
76人隊老將貝頓扮演板凳暴徒，單場投進6顆三分球拿下20分，每記外線都射穿熱火心臟。 美聯社

NBA東區附加賽在昨天點燃戰火，76人隊在與熱火隊之戰雖然一度落後達到14分，但靠著35歲的貝頓下半場在攻守端的亮眼表現，以及安比德最後階段的挺身而出，以105：104險勝熱火搶下東區第7種子，至於輸球的熱火則將與昨天擊敗老鷹隊的公牛隊，爭奪東區最後一張季後賽門票。

連兩年從附加賽打起的熱火，去年在附加賽首戰輸老鷹後，接下來卻一路過關斬將挺進到總冠軍賽，而今年在附加賽首戰再度踢到鐵板，面對76人上半場雖取得14分領先，不過下半場76人貝頓從板凳殺出，拿下個人20分中的17分，包括投進5顆三分球，帶領76人展開反撲。

至於前三節受制於熱火防守的MVP安比德，也在第四節後段挺身而出，接連命中三分球、完成「三分打」，又送出關鍵助攻給烏布瑞，加上貝頓在倒數26.2秒成功封阻熱火赫洛的三分球出手，最終76人就以1分差距險勝，搶下東區第7種子，並將在首輪碰上尼克隊。

熱火不僅輸球，將連兩年與公牛爭奪東區老8，且一哥巴特勒還右膝蓋內側副韌帶受傷，今天核磁共振檢查，確定是否出戰與公牛附加賽，「希望明天起來我仍可以移動。」

公牛昨在與老鷹之戰，靠懷特猛轟42分，以131：116賞給老鷹隊史在附加賽的首敗。

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