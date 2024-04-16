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NBA／格林稱勇士與國王看透彼此 柯爾談附加賽老神在在

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士國王附加賽狹路相逢，勢必引發火花。 美聯社
勇士國王附加賽狹路相逢，勢必引發火花。 美聯社

NBA西區附加賽將在明天點燃戰火，其中勇士隊與湖人隊兩支昔日聯盟強權將分別對上國王隊與鵜鶘隊，其中勇士與國王上賽季季後賽就在首輪打了7場才分出勝負，讓勇士前鋒格林（Draymond Green）直言，明天的比賽將會如同去年的那場搶七大戰。

以西區第9、10名晉級附加賽的國王與勇士將在明天交手，勝隊將再與湖人和鵜鶘之戰敗隊爭奪西區季後賽第8種子席位，必須要連過兩關才能取得季後賽末班車車票。

對於與國王交手的舞台從去年的首輪移至附加賽，勇士前鋒格林也直言，兩隊對於彼此都已經相當熟悉，一場苦戰在所難免，「我們都相當熟悉彼此，去年我們就打了7場系列賽，如果我知道去年我們要打那麼久，我可能會在沙加緬度先買一間房子住下來。明天比賽大家都會知道是什麼樣的激烈程度，就如同去年的搶七大戰，我們很清楚他們的戰術，他們也同樣如此。」

不過勇士與國王在附加賽前都傳出傷情，也讓格林直言兩隊都會有一些不同的打法，尤其國王在少了蒙克（Malik Monk）與赫爾特（Kevin Huerter）兩名射手後，預計將會由艾利斯（Keon Ellis）頂替上陣，打法勢必有所不同。

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對於球隊將繼2021年後再度參與附加賽，則是顯得老神在在，「我們本季客場表現非常好，陣中還有很多具有冠軍經驗的球員，以及向保羅（Chris Paul）這樣的老將，他們對於客場作戰毫無畏懼。」

NBA附加賽

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