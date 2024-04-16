NBA／勇士壞消息！防守悍將小裴頓因傷缺席附加賽
西區第10的勇士明天將在附加賽首輪對決第9的國王，如今卻傳出壞消息，防守悍將小裴頓（Gary Payton II）因傷附加賽確定報銷。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）指出，就算勇士擊敗國王，附加賽第2戰小裴頓也無法上場，柯爾表示，「如果我們晉級，希望小裴頓能參加季後賽首輪比賽。」
小裴頓本季出賽44場，平均得到5.5分2.6籃板1.1助攻，三分球命中率36.4%，例行賽最後3場因小腿傷勢缺陣。《NBC Sports》指出，小裴頓的影響力遠遠超越統計數據，因為他擁有出色的防守和運動能力。
國王方面，先發射手赫爾特（Kevin Huerter）早已宣告賽季報銷，超級第六人蒙克（Malik Monk）3月底因右膝內側副韌帶扭傷，預計缺席4到6周時間，也確定無法參加附加賽。
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