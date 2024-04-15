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NBA／魔術、溜馬搶下季後賽門票 76人熱火附加賽正面對決

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(左)和巴特勒將在附加賽爭取最後季後賽資格。 美聯社
安比德(左)和巴特勒將在附加賽爭取最後季後賽資格。 美聯社

例行賽進入最終戰，東區球隊率先登場，魔術以25分之差痛宰沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿，溜馬大勝老鷹42分，即使76人碾壓籃網用一波8連勝收尾，3隊仍維持原先的排名順序，魔術和溜馬搶下第5、6名，76人只能和熱火在附加賽對決，爭取第7名的資格

按照規則，在3隊戰績相同的情況下，魔術以東南組龍頭身份排名居前，而76人例行賽面對溜馬僅1勝2敗，因此無緣搶進東區前6。

另一方面，布朗森（Jalen Brunson）狂攻40分8籃板7助攻，本季第11次破40分，隊史僅次金恩（Bernard King）的13次，帶領尼克在延長賽1分險勝公牛，加上騎士不敵黃蜂，排名躍居東區第2，將在首輪等待76人與熱火的勝隊。

落居第3的公鹿首輪將對上第6名的溜馬，雙方例行賽交手5次，溜馬取得4勝1敗的優勢，有機會演出逆襲戲碼。第4名的騎士則會強碰寫下2010-11年以來最佳戰績的魔術，雙方例行賽交手各取得2勝。

除了76人要和熱火進行搶東區第7的附加賽外，公牛也要和老鷹先打一場，勝者將和上述落敗一方爭取東區最後一張季後賽門票，將面對本季戰績獨走、豪取64勝的塞爾蒂克。

東區例行賽排名如下：

前6名：塞爾蒂克、尼克、公鹿、騎士、魔術、溜馬

附加賽：76人、熱火、公牛、老鷹

11到16名：籃網、暴龍、黃蜂、巫師、活塞

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