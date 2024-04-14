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日職／突破樂天主場魔咒！隊友火力加持 佐佐木朗希收下第2勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希7局好投拿下本季第2勝。 美聯社
佐佐木朗希7局好投拿下本季第2勝。 美聯社

先前4次作客面對東北樂天金鷲防禦率超過5的佐佐木朗希，今天睽違兩年再度踏上宮城球場，結果一球未投就有了隊友一局狂攻5分的加持，表現也更加篤定。

佐佐木朗希主投7局，用了106球，最快球速達159公里，只被打3支安打，送出3次四壞球7次三振，丟掉2分僅1分是責失，防禦率下降到1.89。最終羅德以9比2大贏對手，佐佐木朗希順利搶下本季第2勝。

「能夠在隊友火力支援下盡可能延長投球局數，我感到很高興。」佐佐木朗希賽後表示。

此戰羅德掃出15支安打，樂天卻只打出5支安打，成了巨大分野。佐佐木朗希唯一掉的分數就是被淺村榮斗轟出陽春砲，這是他自2023年6月18日以來，再次被打出全壘打。

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