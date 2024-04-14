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NBA／籃網新主帥即將出爐 傳前冠軍教頭等3人入圍最終名單
賽季中早早就失去競爭力的籃網，終結了連續5年闖進季後賽，勝場數更是自2017-18年以來的最差表現，這讓陣中主力布里吉斯（Mikal Bridges）也得向全場球迷致歉，強調下賽季將會捲土重來。
籃網日前開除了總教練馮恩（Jacque Vaughn），改由助理教練歐利（Kevin Ollie）代理，如今面臨重建的第一步，首要就是總教練的人選。
除了先前資深記者史坦（Marc Stein）所報導的前公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）外，據報導，包括國王助教費南德茲（Jordi Fernandez）、太陽助教楊恩（Kevin Young）也成了最終入圍人選。3人預計將和蔡崇信會面，有望近期就會做出決定。
雖然籃網將迎接新任總教練，不過總管馬克斯（Sean Marks）的位置依然高枕無憂。
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