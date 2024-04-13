NBA／塞爾蒂克整季未吞3連敗 63勝平隊史單季第4多

戰績一路獨走的塞爾蒂克，今天以33分之差痛宰黃蜂，避免吞下本季首次3連敗，這也是隊史自2010-11年以來首次出現這種情況。

塞爾蒂克目前戰績來到63勝18敗，追平隊史單季第4多勝場數，例行賽最後一戰面對巫師有望創下2007-08年奪冠賽季以來的單季最多勝紀錄。

塞爾蒂克曾在1972-73年取得68勝14敗，1985-86年賽季是67勝15敗，2007-08年賽季則是66勝16敗，後兩次都贏得總冠軍。

對這支傳統豪門勁旅來說，例行賽的表現只是一個過程，關鍵還是要看季後賽能否一路過關斬將。至少首輪比賽他們很可能就會遇上考驗，因為按照目前東區排名來看，塞爾蒂克首輪很有可能會遇上76人或是熱火，這兩支球隊原本都被視為東區四強等級的強權。