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NBA／溫班亞瑪領銜瘋狂大逆轉 波總為子弟兵感到驕傲

中央社／ 綜合外電報導
天才狀元溫班亞瑪(左)力抗超級中鋒約柯奇。 美聯社
天才狀元溫班亞瑪(左)力抗超級中鋒約柯奇。 美聯社

聖安東尼奧馬刺超級新人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天豪奪34分，率馬刺克服雙位數落後最終121比120逆轉擊敗丹佛金塊，讓西區龍頭繼續渾沌。

法新社報導，馬刺本季傷兵累累拖垮戰績，然而這名20歲的法國籍新星今天繳出34分12籃板5助攻2阻攻的全能數據，再次彰顯他是聯盟自詹姆斯（LeBron James）後又一超級天才。

馬刺到第3節之初還一度落後達23分，最後卻上演驚天逆襲，樂壞老教頭波波維奇（GreggPopovich）。

波波維奇賽後談到子弟兵時說：「真為他們感到驕傲，他們打出超棒的下半場，整季都展現這種不放棄精神。我們有許多人沒法上陣，卻也有很多人跳出來；溫班亞瑪果然有料，做出許多絕佳貢獻，但若非每個人都拚了，我們也不可能辦到。」

金塊穆雷（Jamal Murray）35分、約柯奇（NikolaJokic）22分，賽前金塊若能將本季僅剩的2場例行賽都拿下，西區龍頭就能到手，但意外敗給西區墊底爐主馬刺，讓戰情益發撲朔迷離，得拚到14日例行賽最後一天方能見分曉。

目前金塊56勝25敗在西區與奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼戰績相同。

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