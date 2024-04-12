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NBA／塞爾蒂克攻守碾壓直指奪冠 歐尼爾：戰力被高估

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克戰力兵強馬壯，挾破60勝的表現全力爭取總冠軍。 美聯社
塞爾蒂克戰力兵強馬壯，挾破60勝的表現全力爭取總冠軍。 美聯社

去年休賽季一口氣補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）兩大悍將的塞爾蒂克，打造出無與倫比的先發五虎戰力，搭配板凳席副將的適時頂替，自開季以來就呈現戰績獨走的狀態，其他球隊幾乎是看不到車尾燈，目前戰績62勝18敗，寫下隊史第10次單季至少62勝，也被視為奪冠大熱門。

但即便如此，當被問到是否看好塞爾蒂克一路順遂奪下隊史第18座總冠軍時，名人堂傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）卻是給了否定的答案。

歐尼爾直言，儘管綠衫軍正統治全聯盟，但他認為他們還沒準備好可以贏得總冠軍。「塞爾蒂克是被高估的球隊，」歐尼爾說，「你必須展現出來你的奪冠實力。我在聯盟待了很長的時間，我看過很多球隊在例行賽表現出色，但卻無法贏得總冠軍。」

主持人也提到安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和約柯奇（Nikola Jokic）都是在歷經一些挫折之後才登頂，塞爾蒂克需要繳出如何表現才能圓夢。

對此，歐尼爾表示：「你必須要有持續性的統治級表現，在每場比賽中做到更多，讓球隊去提升到另一層水平。」

塞爾蒂克過往季後賽頻頻鎩羽而歸自然也成了歐尼爾發表如此言論的立足點，但他顯然仍對於這支球隊寄予厚望，期盼他們也能在季後賽更進一步提升本身戰力和面對大賽的抗壓性。

從數據層面來看，塞爾蒂克進攻效率居30隊之冠，防守效率則是排第2，淨效率值贏過第2名將近一倍之多，搭配全聯盟最強三分火網，都是塞爾蒂克戰績碾壓各隊的關鍵。

歐尼爾提到，塞爾蒂克除了心態方面外，也要時時刻刻意識到自己的錯誤並加以改進，這樣才能讓他們成為冠軍之師。

NBA季後賽 Shaquille O'Neal 塞爾蒂克

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