NBA／若勇士與湖人附加賽相遇？格林自信：我們會贏
昨天太陽擊敗快艇後，湖人和勇士都確定要打附加賽，目前兩隊暫居西區第9和第10，有望在附加賽上演眾多球迷期待的「勇湖大戰」，勇士前鋒格林（Draymond Green）直言，如果兩隊相遇，有自信能擊敗湖人。
格林昨天在自家節目談到附加賽可能遭遇湖人，「我們最近幾次都贏湖人，與他們交手總是一場艱難的比賽，戴維斯（Anthony Davis）在場上總是很有影響力，但我非常有信心，如果附加賽碰到他們，我們會贏。」
格林接著強調，任何時候對上戴維斯和詹姆斯（LeBron James）都會很艱難，在一場定生死的比賽更是如此。格林表示，「這就是我們面臨的狀況，但我相信我們可以利用他們的打法，贏下比賽。」
目前勇士對陣湖人取得3連勝，如果勇士今天擊敗拓荒者，戰績將與湖人相同，因對戰優勢上升至西區第9。
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