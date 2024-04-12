NBA／威廉斯擁25億肥約 執教活塞首年卻創隊史最慘戰績
活塞今天在自家以22分之差慘敗公牛，這讓他們吞下本季第67場敗仗，一舉刷新隊史最慘紀錄。同時在聯盟本季「爐主」位置上也領先巫師2場勝差。
曾經3次贏得總冠軍的活塞，過去最差戰績出現在1979-80年賽季，當時僅有16勝66敗，隔年他們又吞下61敗，之後以榜眼順位選進「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas），就此改變悲慘命運。
今年賽季前，活塞大手筆用6年7850萬美元的超級天價找來了被太陽炒掉的威廉斯（Monty Williams），冀望他能帶領陣中天賦出色的年輕小將有所突破，這樣的薪資價碼可說是跌破眾人眼鏡。
然而在開季3戰2勝之後，活塞就此墜入深淵，一波28連敗讓他們打破聯盟單季最長連敗紀錄，和76人並列史上跨季在內的最長連敗紀錄，也宣告賽季進入垃圾時間。
掌管球隊第一年就創下隊史最慘戰績表現，威廉斯自然也成了球迷揶揄嘲諷的指標，不少人戲稱威廉斯「錢多事少無KPI壓力」，簡直就是所有人心中最夢幻的職業。
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